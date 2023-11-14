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Топ-офицер 3 штурмовой о тактике россиян: Они не учатся на ошибках, но людей у них много

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 13:37
Топ-офицер 3 штурмовой о тактике россиян: Они не учатся на ошибках, но людей у них много - Фото
Максим Жорин (Фото: Жорін. Третя штурмова/Telegram)

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал помнить, что у России огромный человеческий ресурс, несмотря на то, что она может не учиться на своих ошибках. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, новые подразделения РФ, которые перебрасывают под Бахмут, почти всегда пытаются наступать большими группировками с бронетехникой.
Он отметил, что после больших потерь враг переходит к тактике малых групп — сейчас российские десантники атакуют без особого применения техники, используя ее только для переброски к позициям. 

"Но обсуждая тактику россиян и их потери всегда нужно помнить – человеческого ресурса у россиян очень много. Они могут и не учиться на своих ошибках, не заморачиваться по поводу такой тактики, минимизирующей потери. Докинут еще мяса и все", — заявил Жорин.

  • 11 ноября ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении российские оккупанты уже не стоят в обороне и начали атаковать с новой силой.
  • 12 ноября командующий Сухопутными войсками подтвердил активизацию россиян у Бахмута: пытаются отбить ранее утраченные позиции, атаки врага отражаются.
  • 13 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в районе Бахмута в сутки, при поддержке авиации, противник вел штурмовые действия в районах Дубово-Василовки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где украинские военные отразили около 10 атак.
  • Представитель 26-й артиллерийской бригады сообщил, что в районе Бахмута продолжаются тяжелые позиционные бои, но Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать инициативу.

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Дмитрий Гриниченко
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