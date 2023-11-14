Топофіцер 3 штурмової про тактику росіян: Вони не вчаться на помилках, але людей у них багато

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав пам'ятати, що Росія має величезний людський ресурс, незважаючи на те, що вона може не вчитися на своїх помилках. Про це він написав у Telegram.

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За його словами, нові підрозділи РФ, які перекидають під Бахмут, майже завжди намагаються наступати великими угрупованнями із бронетехнікою.

Він зазначив, що після великих втрат ворог переходить до тактики малих груп — зараз російські десантники атакують без особливого застосування техніки, використовуючи її лише для перекидання до позицій.

"Але обговорюючи тактику росіян та їхні втрати, завжди потрібно пам'ятати – людського ресурсу у росіян дуже багато. Вони можуть і не вчитися на своїх помилках, не морочитися щодо такої тактики, що мінімізує втрати. Докинуть ще м'яса і все", – заявив Жорін.

11 листопада ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку російські окупанти вже не стоять в обороні і почали атакувати з новою силою.

12 листопада командувач Сухопутних військ підтвердив активізацію росіян у Бахмута: намагаються відбити раніше втрачені позиції, атаки ворога відбиваються.

13 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що в районі Бахмута за добу, за підтримки авіації, противник вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, на схід від Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українські військові відбили близько 10 атак.

Представник 26 артилерійської бригади повідомив, що в районі Бахмута продовжуються важкі позиційні бої, але Збройні Сили України продовжують утримувати ініціативу.

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