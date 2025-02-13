Трамп дал Зеленскому личный номер телефона после разговора 12 февраля – Axios

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским дал ему личный номер и разрешил звонить напрямую. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника и еще трех собеседников, ознакомленных с этим и другими деталями разговора.

По словам одного из собеседников, Зеленский заявил Трампу, что российский диктатор Владимир Путин лишь притворяется готовым к переговорам о мирном соглашении, потому что "боится вас".

Зеленский сказал Трампу: "У вас есть рычаг давления на Путина".

Также журналисты пишут, что глава Белого дома поддержал идею привлечения европейских миротворческих сил, а также рассказал Зеленскому, кто будет в составе переговорной группы США.

Разговор между Трампом и Зеленским длился около часа, что больше, чем состоявшаяся перед этим телефонная беседа Трампа с Путиным, отмечает Axios.

Трамп выразил понимание опасений Зеленского по поводу переговоров с Путиным, но подчеркнул, что без этого не удастся достичь дипломатического прогресса. Он добавил: "Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину".

Трамп также спросил Зеленского, стремится ли все еще тот заключить мирное соглашение, на что Зеленский ответил, что да, но считает, что Путин просто говорит то, что хочет услышать Трамп. Зеленский сказал, что Путин хочет заключить соглашение "только потому, что боится вас, потому что вы сильны".

Трамп ответил, что, возможно, Зеленский прав, но считает, что Путин серьезно настроен, добавив, что "скоро мы узнаем".

Президент США также отметил, что Украине потребуются гарантии безопасности в любом будущем соглашении, и он считает, что европейские миротворческие силы могут стать частью решения.

Трамп подчеркнул, что его предстоящая встреча с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио в Мюнхене будет важной для начала дипломатического процесса, а также попросил Зеленского создать собственную переговорную команду.

В конце разговора Трамп дал Зеленскому свой личный номер телефона и сказал, что тот может позвонить ему напрямую. Зеленский пообещал передать Трампу чемпионский пояс от украинского боксера Александра Усика.