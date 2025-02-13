Трамп дав Зеленському особистий номер телефону після розмови 12 лютого – Axios

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським дав йому особистий номер та дозволив дзвонити напряму. Про це пише Axios з посиланням на неназваного українського чиновника і ще трьох співрозмовників, обізнаних у цій та інших деталях розмови.

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За словами одного зі співрозмовників, Зеленський заявив Трампу, що російський диктатор Володимир Путін лише прикидається готовим до переговорів про мирну угоду, бо "боїться вас".

Зеленський сказав Трампу: "У вас є важіль тиску на Путіна".

Також журналісти пишуть, що очільник Білого дому підтримав ідею залучення європейських миротворчих сил, а також розповів Зеленському, хто буде у складі переговорної групи США.

Розмова між Трампом і Зеленським тривала близько години, що більше, ніж телефонна бесіда Трампа з Путіним, що відбулася перед цим, зазначає Axios.

Трамп висловив розуміння побоювань Зеленського щодо переговорів з Путіним, але наголосив, що без цього не вдасться досягти дипломатичного прогресу. Він додав: "Мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну".

Трамп також запитав Зеленського, чи все ще той прагне укласти мирну угоду, на що Зеленський відповів, що так, але вважає, що Путін просто говорить те, що хоче почути Трамп. Зеленський сказав, що Путін хоче укласти угоду "лише тому, що боїться вас, бо ви сильний".

Трамп відповів, що, можливо, Зеленський має рацію, але вважає, що Путін серйозно налаштований, додавши, що "скоро ми дізнаємося".

Президент США також зазначив, що Україні будуть потрібні гарантії безпеки в будь-якій майбутній угоді, і він вважає, що європейські миротворчі сили можуть стати частиною рішення.

Трамп підкреслив, що його майбутня зустріч з віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом та держсекретарем Марком Рубіо в Мюнхені буде важливою для початку дипломатичного процесу, а також попросив Зеленського створити власну переговорну команду.

Наприкінці розмови Трамп дав Зеленському свій особистий номер телефону і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо. Зеленський пообіцяв передати Трампу чемпіонський пояс від українського боксера Олександра Усика.