Трамп должен заставить Путина отказаться от "абсурдных требований" по Украине – Сикорский

Успех переговоров Путина с Трампом будет оцениваться по качеству достигнутого мира, заявил глава МИД Польши

Радослав Сикорский (Фото: Х)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп сможет заставить российского диктатора Владимира Путина отказаться от "некоторых абсурдных требований" в отношении Украины. Его цитирует Polskie Radio.

Польский министр отметил, что хочет Трампу успеха в переговорах с Путиным и надеется, что американский президент покажет себя действительно умелым дипломатом, которым себя считает сам.

Сикорский также выразил надежду, что Трамп сможет убедить Путина отказаться от нереалистичных требований, таких как полный контроль над Украиной, ее демилитаризация или последующий захват украинских территорий.

"Успех переговоров с Трампом мы будем оценивать по качеству достигнутого мира", – подытожил глава МИД Польши.

Трамп будет говорить с Путиным завтра, 18 марта.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня.

14 марта Зеленский в контексте обсуждения с США территориального и энергетического вопросов приводил примеры Энергодара и Запорожской АЭС.

16 марта Уолтц заявил, что частью переговоров об окончании войны является предоставление гарантий безопасности Украине в обмен на территориальные уступки.