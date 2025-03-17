Трамп має змусити Путіна відмовитися від "абсурдних вимог" щодо України – Сікорський

Успіх переговорів Путіна з Трампом оцінюватиметься за якістю досягнутого миру, заявив глава МЗС Польщі

Радослав Сікорський (Фото: Х)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе змусити російського диктатора Володимира Путіна відмовитися від "деяких абсурдних вимог" щодо України. Його цитує Polskie Radio.

Польський міністр зазначив, що бажає Трампу успіху в переговорах із Путіним і сподівається, що американський президент покаже себе дійсно вмілим дипломатом, яким себе вважає сам.

Сікорський також висловив надію, що Трамп зможе переконати Путіна відмовитися від нереалістичних вимог, таких як повний контроль над Україною, її демілітаризація чи подальше захоплення українських територій.

"Успіх переговорів з Трампом ми будемо оцінювати за якістю досягнутого миру", – підсумував глава МЗС Польщі.

Трамп говоритиме з Путіним завтра, 18 березня.

11 березня у Саудівській Аравії відбулись переговори делегацій США та України. На них Україна погодилась на 30-денне припинення вогню.

14 березня Зеленський в контексті обговорення з США територіального та енергетичного питань наводив приклади Енергодара та Запорізької АЕС.

16 березня Волтц заявив, що частиною переговорів про закінчення війни є надання гарантій безпеки Україні в обмін на територіальні поступки.