Трамп грозит депортировать принца Гарри из США. Посол: При Байдене такого не произойдет
Посол США в Великобритании Джейн Хартли заявила, что действующий глава Белого дома Джо Байден не будет депортировать принца Гарри. Ранее с подобной угрозой выступал 45-й президент США Дональд Трамп. Об этом она сообщила в интервью Sky News.
По ее словам, при администрации Байдена такого не произойдет.
Ранее Трамп пообещал, что в случае победы на выборах он будет "проводить миграционную политику без исключений даже для лиц королевской крови".
В своей автобиографии "Лишний" Гарри признался в употреблении наркотиков, а по американским законам, человек, который совершил преступление, должен указать это, когда подает документы на получения визы, а принц этого не сделал.
Администрация Байдена считает, что отрывки из книги нельзя считать доказательством преступления.
Трамп говорил, что если Гарри соврал при получении визы в США, то для него "не должно быть никаких привилегий и будут приняты соответствующие меры".
- 13 января 2020-го тогдашняя королева Британии Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь.
- 31 марта они официально сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи. Сейчас Гарри и Меган с сыном Арчи живут в Лос-Анджелесе.
- В июне 2021 года у пары родилась дочь.
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