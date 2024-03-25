Трамп грозит депортировать принца Гарри из США. Посол: При Байдене такого не произойдет
Дональд Трамп (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

Посол США в Великобритании Джейн Хартли заявила, что действующий глава Белого дома Джо Байден не будет депортировать принца Гарри. Ранее с подобной угрозой выступал 45-й президент США Дональд Трамп. Об этом она сообщила в интервью Sky News.

По ее словам, при администрации Байдена такого не произойдет. 

Ранее Трамп пообещал, что в случае победы на выборах он будет "проводить миграционную политику без исключений даже для лиц королевской крови". 

В своей автобиографии "Лишний" Гарри признался в употреблении наркотиков, а по американским законам, человек, который совершил преступление, должен указать это, когда подает документы на получения визы, а принц этого не сделал. 

Администрация Байдена считает, что отрывки из книги нельзя считать доказательством преступления.

Трамп говорил, что если Гарри соврал при получении визы в США, то для него "не должно быть никаких привилегий и будут приняты соответствующие меры". 

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