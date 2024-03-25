Трамп погрожує депортувати принца Гаррі зі США. Посол: За Байдена такого не станеться

Раніше Трамп пообіцяв, що проводитиме міграційну політику "без винятків" у разі перемоги на виборах

Дональд Трамп (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

Пані посол США у Великій Британії Джейн Гартлі заявила, що чинний голова Білого дому Джо Байден не депортуватиме принца Гаррі. Раніше з такою погрозою виступав 45-й президент США Дональд Трамп. Про це вона повідомила в інтерв'ю Sky News.

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За її словами, за адміністрації Байдена такого не станеться.

Раніше Трамп пообіцяв, що у разі перемоги на виборах він "проводитиме міграційну політику без винятків навіть для осіб королівської крові".

У своїй автобіографії "Зайвий" Гаррі зізнався у вживанні наркотиків, а за американськими законами, людина, яка скоїла злочин, повинна вказати це, коли подає документи на отримання візи, а принц цього не зробив.

Адміністрація Байдена вважає, що уривки з книги не можна вважати доказом злочину.

Трамп говорив, що якщо Гаррі збрехав під час отримання візи до США, то для нього "не повинно бути жодних привілеїв і буде вжито відповідних заходів".

13 січня 2020-го тодішня королева Британії Єлизавета II підтримала рішення принца Гаррі та Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв та розпочати фінансово незалежне життя.

31 березня вони офіційно склали із себе обов'язки старших членів королівської сім'ї. Зараз Гаррі та Меган із сином Арчі живуть у Лос-Анджелесі.

У червні 2021 року у пари народилася дочка.

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