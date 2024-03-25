Трамп погрожує депортувати принца Гаррі зі США. Посол: За Байдена такого не станеться
Пані посол США у Великій Британії Джейн Гартлі заявила, що чинний голова Білого дому Джо Байден не депортуватиме принца Гаррі. Раніше з такою погрозою виступав 45-й президент США Дональд Трамп. Про це вона повідомила в інтерв'ю Sky News.
За її словами, за адміністрації Байдена такого не станеться.
Раніше Трамп пообіцяв, що у разі перемоги на виборах він "проводитиме міграційну політику без винятків навіть для осіб королівської крові".
У своїй автобіографії "Зайвий" Гаррі зізнався у вживанні наркотиків, а за американськими законами, людина, яка скоїла злочин, повинна вказати це, коли подає документи на отримання візи, а принц цього не зробив.
Адміністрація Байдена вважає, що уривки з книги не можна вважати доказом злочину.
Трамп говорив, що якщо Гаррі збрехав під час отримання візи до США, то для нього "не повинно бути жодних привілеїв і буде вжито відповідних заходів".
- 13 січня 2020-го тодішня королева Британії Єлизавета II підтримала рішення принца Гаррі та Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв та розпочати фінансово незалежне життя.
- 31 березня вони офіційно склали із себе обов'язки старших членів королівської сім'ї. Зараз Гаррі та Меган із сином Арчі живуть у Лос-Анджелесі.
- У червні 2021 року у пари народилася дочка.
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