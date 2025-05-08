Трамп и Карни на первой встрече разговаривали об Украине – CBC

Президент США решил выслушать мнение нового премьер-министра Канады по вопросу, который его беспокоит

Дональд Трамп и Марк Карни (Фото: FRANCIS CHUNG/EPA)

В ходе первой встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Марка Карни 6 мая обсуждалась российско-украинская война. Среди глобальных проблем вопрос достижения мира в Украине для Трампа является одним из ключевых, сообщает CBC со ссылкой на высокопоставленного канадского чиновника.

Как отметил собеседник телеканала, Трамп хотел узнать мнение Карни по поводу вопросов, которыми он озабочен больше всего. Речь идет о прекращении войны в Украине и удержании ядерных амбиций Ирана.

Неназванный чиновник не сообщил, что именно ответил канадский лидер.

Ранее Карни неоднократно выражал Украину свою поддержку. В первом телефонном разговоре президента Владимира Зеленского и новоизбранного премьера Канады обсуждалось продление санкций против России и поставка Украине систем противовоздушной обороны.

Тот факт, что президент США обратился к Карни за советом по сложным для него вопросам, был расценен как "обнадеживающий знак" того, что Трамп уважает нового лидера Канады и считает его достойным равным, добавил чиновник.