Трамп і Карні на першій зустрічі розмовляли про Україну – CBC

Дональд Трамп і Марк Карні (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Під час першої зустрічі у Вашингтоні президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністра Канади Марка Карні 6 травня обговорювалася російсько-українська війна. Серед глобальних проблем питання досягнення миру в Україні для Трампа є одним з ключових, повідомляє CBC із посиланням на високопоставленого канадського чиновника.

Як зазначив співбесідник телеканалу, Трамп хотів дізнатися думку Карні з приводу питань, якими він стурбований найбільше. Йдеться про припинення війни в Україні та стримання ядерних амбіцій Ірану.

Неназваний чиновник не повідомив, що саме відповів канадський лідер.

Раніше Карні неодноразово висловлював Україні свою підтримку. У першій телефонній розмові президента Володимира Зеленського та новообраного прем'єра Канади обговорювалося продовження санкцій проти Росії та постачання Україні систем протиповітряної оборони.

Той факт, що президент США звернувся до Карні за порадою щодо складних для нього питань, був розцінений як "обнадійливий знак" того, що Трамп поважає нового лідера Канади та вважає його гідним рівним, додав чиновник.