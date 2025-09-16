Трамп: Мне придется быть с Зеленским и Путиным на переговорах из-за их ненависти
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что встречу между его украинским коллегой Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным придется проводить в трехстороннем формате с его участием. Об этом глава США рассказал во время общения с журналистами, которое транслировало агентство Bloomberg.
У Трампа спросили: считает ли президент, по прошествии месяца с момента встречи с Путиным на Аляске, что этот саммит принес результаты, на которые он надеялся.
"Да, это дало много результатов, но для танго нужны двое. Вы знаете, это два человека, Зеленский и Путин, которые ненавидят друг друга. И, похоже, я должен сидеть с ними в комнате, потому что они не могут сидеть в одной комнате вместе. Между ними большая ненависть, но нет, эта встреча [на Аляске] дала много результатов", – ответил Трамп.
Также он в очередной раз повторил, что Зеленскому "придется заключить сделку" и что Европа должна перестать покупать российскую нефть, передает Белый дом со ссылкой на эфир телеканала Fox News.
- Ранее президент Зеленский заявил, что Путин использовал саммит на Аляске для выхода из политической изоляции и избежания санкций.
- Также руководитель Украины заявил о необходимости новых санкций США и подчеркнул, что у Трампа достаточно силы, чтобы заставить российского диктатора РФ бояться себя.
Комментарии (0)