Трамп: Мне придется быть с Зеленским и Путиным на переговорах из-за их ненависти

Руководитель США считает, что глава Украины и диктатор РФ "не могут сидеть в одной комнате вместе"

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что встречу между его украинским коллегой Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным придется проводить в трехстороннем формате с его участием. Об этом глава США рассказал во время общения с журналистами, которое транслировало агентство Bloomberg.

У Трампа спросили: считает ли президент, по прошествии месяца с момента встречи с Путиным на Аляске, что этот саммит принес результаты, на которые он надеялся.

"Да, это дало много результатов, но для танго нужны двое. Вы знаете, это два человека, Зеленский и Путин, которые ненавидят друг друга. И, похоже, я должен сидеть с ними в комнате, потому что они не могут сидеть в одной комнате вместе. Между ними большая ненависть, но нет, эта встреча [на Аляске] дала много результатов", – ответил Трамп.

Также он в очередной раз повторил, что Зеленскому "придется заключить сделку" и что Европа должна перестать покупать российскую нефть, передает Белый дом со ссылкой на эфир телеканала Fox News.