Трамп: Мені доведеться бути з Зеленським і Путіним на переговорах через їхню ненависть
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що зустріч між його українським колегою Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним доведеться проводити у тристоронньому форматі за його участі. Про це глава США розповів під час спілкування з журналістами, яке транслювала агенція Bloomberg.
У Трампа запитали, чи вважає президент, після закінчення місяця з моменту зустрічі з Путіним на Алясці, що цей саміт приніс результати, на які він сподівався.
"Так, це дало багато результатів, але для танго потрібні двоє. Ви знаєте, це двоє людей, Зеленський і Путін, які ненавидять один одного. І, схоже, я повинен сидіти з ними в кімнаті, тому що вони не можуть сидіти в одній кімнаті разом. Між ними велика ненависть, але ні, ця зустріч [на Алясці] дала багато результатів", – відповів глава США.
Також він вчергове повторив, що Зеленському "доведеться укласти угоду" й що Європа має перестати купувати російську нафту, передає Білий дім з посиланням на ефір телеканалу Fox News.
- Раніше президент Зеленський заявив, що Путін використав саміт на Алясці для виходу з політичної ізоляції та уникнення санкцій.
- Також керівник України заявив про необхідність нових санкцій США й наголосив, що Трамп має достатньо сили, щоб змусити російського диктатора боятися себе.
Коментарі (0)