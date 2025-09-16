Трамп: Мені доведеться бути з Зеленським і Путіним на переговорах через їхню ненависть

Керівник США вважає, що глава України та диктатор РФ "не можуть сидіти в одній кімнаті разом"

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що зустріч між його українським колегою Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним доведеться проводити у тристоронньому форматі за його участі. Про це глава США розповів під час спілкування з журналістами, яке транслювала агенція Bloomberg.

У Трампа запитали, чи вважає президент, після закінчення місяця з моменту зустрічі з Путіним на Алясці, що цей саміт приніс результати, на які він сподівався.

"Так, це дало багато результатів, але для танго потрібні двоє. Ви знаєте, це двоє людей, Зеленський і Путін, які ненавидять один одного. І, схоже, я повинен сидіти з ними в кімнаті, тому що вони не можуть сидіти в одній кімнаті разом. Між ними велика ненависть, але ні, ця зустріч [на Алясці] дала багато результатів", – відповів глава США.

Також він вчергове повторив, що Зеленському "доведеться укласти угоду" й що Європа має перестати купувати російську нафту, передає Білий дім з посиланням на ефір телеканалу Fox News.