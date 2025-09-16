Зеленський: У Трампа достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися себе

Керівник України зауважив, що Європа вже запровадила 18 пакетів санкцій проти РФ – і зараз бракує лише нових обмежень від Штатів

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 18 серпня (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність нових санкцій США й наголосив, що його американський колега Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна боятися себе. Про це глава держави розповів в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

Зеленський звернувся до керівника Штатів, щоб той зробив "сильні особисті кроки" для зупинки Путіна після того, як американський президент закликав союзників по НАТО припинити купувати російську нафту та запровадити мита проти Китаю задля тиску на Москву.

"Я вірю, що США достатньо сильні, щоб ухвалювати рішення самостійно. Я вірю, що Дональд Трамп може передати нам системи протиповітряної оборони в достатній кількості, і у США їх достатньо. Я впевнений, що США можуть застосувати достатні санкції, щоб завдати шкоди російській економіці, плюс Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися його", – заявив керівник України.

Він нагадав, що Європейський Союз вже запровадив 18 пакетів санкцій проти Росії: "І все, чого зараз бракує, – це сильного пакета санкцій від США".