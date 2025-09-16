Зеленський: У Трампа достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися себе
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність нових санкцій США й наголосив, що його американський колега Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна боятися себе. Про це глава держави розповів в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.
Зеленський звернувся до керівника Штатів, щоб той зробив "сильні особисті кроки" для зупинки Путіна після того, як американський президент закликав союзників по НАТО припинити купувати російську нафту та запровадити мита проти Китаю задля тиску на Москву.
"Я вірю, що США достатньо сильні, щоб ухвалювати рішення самостійно. Я вірю, що Дональд Трамп може передати нам системи протиповітряної оборони в достатній кількості, і у США їх достатньо. Я впевнений, що США можуть застосувати достатні санкції, щоб завдати шкоди російській економіці, плюс Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися його", – заявив керівник України.
Він нагадав, що Європейський Союз вже запровадив 18 пакетів санкцій проти Росії: "І все, чого зараз бракує, – це сильного пакета санкцій від США".
- Напередодні, 15 вересня, державний секретар Рубіо заявив що Трамп хоче, щоб держави Європи запровадили проти Росії такі санкції, яких вони очікують від самих Штатів.
- Міністр фінансів США Бессент повідомив, що американська адміністрація не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити купівлю Пекіном російської нафти, якщо країни Європи не встановлять власні високі тарифи на продукцію країни.
