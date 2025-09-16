Зеленский: У Трампа достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться себя
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости новых санкций США и акцентировал, что у его американского коллеги Дональда Трампа достаточно силы, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина бояться себя. Об этом глава государства рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.
Зеленский обратился к руководителю Штатов, чтобы тот сделал "сильные личные шаги" для остановки Путина после того, как американский президент призвал союзников по НАТО прекратить покупать российскую нефть и ввести пошлины против Китая для давления на Москву.
"Я верю, что США достаточно сильны, чтобы принимать решения самостоятельно. Я верю, что Дональд Трамп может передать нам системы противовоздушной обороны в достаточном количестве, и у США их достаточно. Я уверен, что США могут применить достаточные санкции, чтобы нанести ущерб российской экономике, плюс Дональд Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться его", – заявил руководитель Украины.
Он напомнил, что Европейский Союз уже ввел 18 пакетов санкций против России: "И все, чего сейчас не хватает, – это сильного пакета санкций от США".
- Накануне, 15 сентября, государственный секретарь Рубио заявил, что Трамп хочет, чтобы государства Европы ввели против России такие санкции, которые они ожидают от самих Штатов.
- Министр финансов США Бессент сообщил, что американская администрация не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить покупку Пекином российской нефти, если страны Европы не установят собственные высокие тарифы на продукцию страны.
Комментарии (0)