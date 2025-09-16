Зеленский: У Трампа достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться себя

Руководитель Украины отметил, что Европа уже ввела 18 пакетов санкций против РФ – и сейчас не хватает только новых ограничений от Штатов

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи 18 августа (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости новых санкций США и акцентировал, что у его американского коллеги Дональда Трампа достаточно силы, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина бояться себя. Об этом глава государства рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Зеленский обратился к руководителю Штатов, чтобы тот сделал "сильные личные шаги" для остановки Путина после того, как американский президент призвал союзников по НАТО прекратить покупать российскую нефть и ввести пошлины против Китая для давления на Москву.

"Я верю, что США достаточно сильны, чтобы принимать решения самостоятельно. Я верю, что Дональд Трамп может передать нам системы противовоздушной обороны в достаточном количестве, и у США их достаточно. Я уверен, что США могут применить достаточные санкции, чтобы нанести ущерб российской экономике, плюс Дональд Трамп имеет достаточно силы, чтобы заставить Путина бояться его", – заявил руководитель Украины.

Он напомнил, что Европейский Союз уже ввел 18 пакетов санкций против России: "И все, чего сейчас не хватает, – это сильного пакета санкций от США".