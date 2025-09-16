Зеленський: Путін використав зустріч із Трампом, щоб вийти з політичної ізоляції

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Російський диктатор Володимир Путін використав саміт на Алясці з президентом США Дональдом Трампом, щоб вийти з політичної ізоляції та уникнути санкцій. Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Під час інтервʼю Зеленського запитали, чи вважає він помилкою саміт на Алясці, що відбувся у серпні.

"Я думаю, він багато чого дав Путіну. І я вірю, що якби це була тристороння зустріч (за участі України. – Ред.), ми б мали певний результат", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, під час саміту на Алясці Путін отримав "деізоляцію" і публічний діалог із президентом США, замість того щоб зазнати політичних втрат.

"Він мав би зазнати невдачі в цій війні та зупинитися. Але замість цього йому скасували ізоляцію. Він отримав фотографії з президентом Трампом", – зазначив президент.

Він також додав, що Путін отримав публічний діалог, і це, на думку Зеленського, відкриває диктатору двері до інших самітів і форматів.

Зеленський ствердно відповів на запитання, чи намагається Путін обдурити Трампа.

"[Путін] точно хоче обдурити США. Він робить усе можливе, щоб уникнути санкцій", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що дуже важливо не давати Путіну такого простору, бо інакше він не відчуватиме необхідності припиняти війну.

"Він веде війну, і всі намагаються зупинити його, сперечаючись, питаючи його, але замість цього слід застосовувати силу. Він розуміє силу. Це його мова. Це мова, яку він розуміє", – сказав він.

Український президент наголосив, що якщо постійно відкладати нові санкції, то росіяни будуть краще підготовлені.