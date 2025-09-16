Зеленский: Путин использовал встречу с Трампом, чтобы выйти из политической изоляции

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российский диктатор Владимир Путин использовал саммит на Аляске с президентом США Дональдом Трампом, чтобы выйти из политической изоляции и избежать санкций. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Во время интервью Зеленского спросили, считает ли он ошибкой саммит на Аляске, который состоялся в августе.

"Я думаю, он многое дал Путину. И я верю, что если бы это была трехсторонняя встреча (с участием Украины. – Ред.), мы бы имели определенный результат", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, во время саммита на Аляске Путин получил "деизоляцию" и публичный диалог с президентом США, вместо того чтобы понести политические потери.

"Он должен был бы потерпеть неудачу в этой войне и остановиться. Но вместо этого ему отменили изоляцию. Он получил фотографии с президентом Трампом", – отметил президент.

Он также добавил, что Путин получил публичный диалог, и это, по мнению Зеленского, открывает диктатору двери к другим саммитам и форматам.

Зеленский утвердительно ответил на вопрос, пытается ли Путин обмануть Трампа.

"[Путин] точно хочет обмануть США. Он делает все возможное, чтобы избежать санкций", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что очень важно не давать Путину такого пространства, иначе он не будет чувствовать необходимости прекращать войну.

"Он ведет войну, и все пытаются остановить его, споря, спрашивая его, но вместо этого следует применять силу. Он понимает силу. Это его язык. Это язык, который он понимает", – сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что если постоянно откладывать новые санкции, то россияне будут лучше подготовлены.