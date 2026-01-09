Трамп намекнул на операцию в мексике: Ее контролируют наркокартели
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит борьбу с наркокартелями "на местах". В интервью телеканалу Fox News он намекнул, что следующей целью может стать Мексика.
По словам Трампа, США пресекли 97% поставок наркотиков по воде, и теперь начнут действовать на суше.
"Картели контролируют Мексику, очень печально наблюдать за этим и видеть, что произошло с этой страной", – сказал он.
По словам американского президента, ежегодно в США из-за влияния наркокартелей погибают 250 000 – 300 000 человек.
Также он высоко оценил действия американских военнослужащих, участвовавших в операциях в Венесуэле и захвате диктатора Николаса Мадуро. Он выразил восхищение операцией и назвал участников "фантастической группой".
"Дом расположен посреди крепости, где находились тысячи людей и солдат. И мы вошли прямо в центр крепости. Кто бы мог подумать, что это возможно сделать, не потеряв никого? Но они все так прекрасно спланировали, генерал Разин Кейн и Пит Хегсет были просто великолепны", – сказал Трамп.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, звучали взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации.
- Позже президент США Дональд Трамп заявил, что диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро схватили, вывезли из Венесуэлы и доставили в СИЗО в Нью-Йорке.
- Трамп не исключил новой операции США – на этот раз против Колумбии.
- Также он заявлял, что с Мексикой "надо что-то делать", так как ею управляет не президен, а наркокартели.
