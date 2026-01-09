Трамп натякнув на операцію в Мексиці: Її контролюють наркокартелі

Дональд Трамп (Фото: EPA / YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить боротьбу з наркокартелями "на місцях". В інтерв'ю телеканалу Fox News він натякнув, що наступною ціллю може стати Мексика.

За словами Трампа, США припинили 97% постачань наркотиків по воді, і тепер почнуть діяти на суші.

"Картелі контролюють Мексику, дуже сумно спостерігати за цим і бачити, що сталося з цією країною", – сказав він.

За словами американського президента, щороку в США через вплив наркокартелів гинуть 250 000 – 300 000 людей.

Також він високо оцінив дії американських військовослужбовців, які брали участь в операціях у Венесуелі та захопленні диктатора Ніколаса Мадуро. Він висловив захоплення операцією і назвав учасників "фантастичною групою".

"Будинок розташовано посеред фортеці, де перебували тисячі людей і солдатів. І ми увійшли просто в центр фортеці. Хто б міг подумати, що це можливо зробити, не втративши нікого? Але вони все так чудово спланували, генерал Разін Кейн і Піт Гегсет були просто чудові", – сказав Трамп.