Трамп натякнув на операцію в Мексиці: Її контролюють наркокартелі
Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить боротьбу з наркокартелями "на місцях". В інтерв'ю телеканалу Fox News він натякнув, що наступною ціллю може стати Мексика.
За словами Трампа, США припинили 97% постачань наркотиків по воді, і тепер почнуть діяти на суші.
"Картелі контролюють Мексику, дуже сумно спостерігати за цим і бачити, що сталося з цією країною", – сказав він.
За словами американського президента, щороку в США через вплив наркокартелів гинуть 250 000 – 300 000 людей.
Також він високо оцінив дії американських військовослужбовців, які брали участь в операціях у Венесуелі та захопленні диктатора Ніколаса Мадуро. Він висловив захоплення операцією і назвав учасників "фантастичною групою".
"Будинок розташовано посеред фортеці, де перебували тисячі людей і солдатів. І ми увійшли просто в центр фортеці. Хто б міг подумати, що це можливо зробити, не втративши нікого? Але вони все так чудово спланували, генерал Разін Кейн і Піт Гегсет були просто чудові", – сказав Трамп.
- У ніч на 3 січня в столиці Венесуели, Каракасі, звучали вибухи. Повідомлялося про часткове знеструмлення і прольоти авіації.
- Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро схопили, вивезли з Венесуели і доставили в СІЗО у Нью-Йорку.
- Трамп не виключив нової операції США – цього разу проти Колумбії.
- Також він заявляв, що з Мексикою "треба щось робити", оскільки нею керує не президент, а наркокартелі.
