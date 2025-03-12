Трамп о прекращении огня: Мои люди сейчас направляются в РФ, теперь все зависит от нее

Трамп заявил, что получил "положительные сигналы" о согласии Украины на 30-дневное перемирие. Теперь, говорит он, все зависит от России

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас американская делегация направляется в Россию. В повестке дня – переговоры о 30-дневном прекращении огня с Украиной, передают The Guardian и BBC.

Трамп отметил, что уже получил "положительные сигналы" относительно согласия Украины на временное перемирие, и теперь, по его словам, "все зависит от России".

"У нас есть люди, которые едут в Россию прямо сейчас. Надеюсь, мы сможем добиться от России прекращения огня. Если мы это сделаем, я думаю, что это будет 80% пути к тому, чтобы эта ужасная кровавая баня закончилась", – сказал глава Белого дома.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил: "Мы считаем, что находимся в очень хорошем положении, когда украинцы согласились на прекращение огня, и сейчас мы собираемся посмотреть, сможем ли мы заставить россиян также согласиться на прекращение огня".

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина будет обсуждать с союзниками вопросы гарантий безопасности подробнее, если будет соблюдено прекращение огня на 30 дней.

Во время переговоров в Джидде 11 марта 2025 года США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.

Также США отменяют паузу на обмен разведданными из Украины и возобновляют помощь после переговоров.