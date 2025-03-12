Трамп про припинення вогню: Мої люди зараз прямують до РФ, тепер усе залежить від неї

Трамп заявив, що отримав "позитивні сигнали" щодо згоди України на 30-денне перемир'я. Тепер, каже він, усе залежить від Росії

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявив, що прямо зараз американська делегація прямує до Росії. На порядку денному – переговори про 30-денне припинення вогню з Україною, передають The Guardian і BBC.

Трамп зазначив, що вже отримав "позитивні сигнали" щодо згоди Україна на тимчасове перемир'я, і тепер, за його словами, "все залежить від Росії".

"У нас є люди, які їдуть до Росії прямо зараз. Сподіваюся, ми зможемо домогтися від Росії припинення вогню. Якщо ми це зробимо, я думаю, що це буде 80% шляху до того, щоб ця жахлива кривава баня закінчилася", – сказав очільник Білого дому.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив: "Ми вважаємо, що перебуваємо в дуже хорошому становищі, коли українці погодилися на припинення вогню, і зараз ми збираємося подивитися, чи зможемо ми змусити росіян також погодитися на припинення вогню".

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що Україна обговорюватиме із союзниками питання гарантій безпеки детальніше, якщо буде дотримано припинення вогню на 30 днів.