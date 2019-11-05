Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп ответил, говорил ли он Путину "убраться из Украины"

Трамп ответил, говорил ли он Путину "убраться из Украины" - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
05.11.2019, 09:51

Президент США уверяет, что хорошо ладит со всеми – и с Украиной, и с Россией

Американский лидер Дональд Трамп уверяет, что "очень хорошо" поддерживает украинцев в их оборонительной войне против России. Об этом он заявил вчера перед рабочим вылетом на вертолете Корпуса морской пехоты США с лужайки перед Белым домом.

Ниже – фрагмент из беседы президента США с журналистами.

Читайте также: Трамп: Украина - плохая страна, не надо злить Россию – WP

— Насколько сильна Ваша поддержка Украины в ее конфликте с Россией?
— Очень хороша.
— Говорили ли вы когда-либо Путину убраться из Украины?
— Да, очень... Моя поддержка очень хороша. Мои отношения с Украиной очень хороши. Мои отношения с Россией очень хороши. Мои отношения с Китаем очень хороши. Люди не понимают: я лажу (со всеми), но никто со мной не станет нарываться.
...
— Демократы лишь... Я называю их "ничего-не-делократы"... Все, что они делают, так это болтают о телефонном звонке президенту Украины, который был идеальным. Он был перфектным. Это был отменный телефонный звонок. А они вешают свою шляпу на этот звонок.

Трамп уверяет, что Республиканская партия США "никогда не была более единой", чем сейчас - в ситуации с его возможным импичментом.

  • За год до выборов в США Трамп якобы проигрывает любому из тройки лидеров среди возможных кандидатов от Демпартии, по данным опроса от близкого к республиканцам канала Fox News.

Смотрите видео: Оговорка по Трампу: назвал Зеленского президентом России

Напишите нам
дональд трамп импичмент военная помощь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 