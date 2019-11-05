Трамп ответил, говорил ли он Путину "убраться из Украины"

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский лидер Дональд Трамп уверяет, что "очень хорошо" поддерживает украинцев в их оборонительной войне против России. Об этом он заявил вчера перед рабочим вылетом на вертолете Корпуса морской пехоты США с лужайки перед Белым домом.

Ниже – фрагмент из беседы президента США с журналистами.

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— Насколько сильна Ваша поддержка Украины в ее конфликте с Россией?

— Очень хороша.

— Говорили ли вы когда-либо Путину убраться из Украины?

— Да, очень... Моя поддержка очень хороша. Мои отношения с Украиной очень хороши. Мои отношения с Россией очень хороши. Мои отношения с Китаем очень хороши. Люди не понимают: я лажу (со всеми), но никто со мной не станет нарываться.

...

— Демократы лишь... Я называю их "ничего-не-делократы"... Все, что они делают, так это болтают о телефонном звонке президенту Украины, который был идеальным. Он был перфектным. Это был отменный телефонный звонок. А они вешают свою шляпу на этот звонок.

Трамп уверяет, что Республиканская партия США "никогда не была более единой", чем сейчас - в ситуации с его возможным импичментом.

За год до выборов в США Трамп якобы проигрывает любому из тройки лидеров среди возможных кандидатов от Демпартии, по данным опроса от близкого к республиканцам канала Fox News.

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