Трамп переводит США в лагерь партнеров Москвы – аналитик Горбач

Встреча делегаций США и России в Эр-Рияде (Фото: EPA-EFE / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE)

США до сих пор воспринимались как союзник Украины, а сейчас президент Дональд Трамп перевел страну в лагерь врага Киева и партнера Москвы. Такое мнение в комментарии к материалу LIGA.net высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Комментируя встречу делегаций США и России в Эр-Рияде и последующие нападки Трампа на президента Владимира Зеленского, Горбач сказал: "Глава Белого дома давит на Украину, чтобы мы сдались, подписали капитуляцию. Радикальный ход, который все меняет".

Он подчеркнул: пока неизвестно, какими будут окончательные договоренности США и России и их последствия, но они уже сейчас не учитывают позицию и субъектность Украины, не принимая ее в расчет.

"Это ключевая проблема. Надеюсь, Трамп обломает зубы об Украину, как Путин три года назад", – говорит Горбач.

По его мнению, Трамп открыл второй фронт в войне против Украины и выступил на стороне российского агрессора.

"То, что он говорит – это ИПСО против нашей стойкости, стабильности. В первую очередь против власти Украины. Но так же – против украинского общества и воюющей нации. ИПСО, направленное на нашу деморализацию", – добавил Горбач.