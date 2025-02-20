Трамп переводит США в лагерь партнеров Москвы – аналитик Горбач
США до сих пор воспринимались как союзник Украины, а сейчас президент Дональд Трамп перевел страну в лагерь врага Киева и партнера Москвы. Такое мнение в комментарии к материалу LIGA.net высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
Комментируя встречу делегаций США и России в Эр-Рияде и последующие нападки Трампа на президента Владимира Зеленского, Горбач сказал: "Глава Белого дома давит на Украину, чтобы мы сдались, подписали капитуляцию. Радикальный ход, который все меняет".
Он подчеркнул: пока неизвестно, какими будут окончательные договоренности США и России и их последствия, но они уже сейчас не учитывают позицию и субъектность Украины, не принимая ее в расчет.
"Это ключевая проблема. Надеюсь, Трамп обломает зубы об Украину, как Путин три года назад", – говорит Горбач.
По его мнению, Трамп открыл второй фронт в войне против Украины и выступил на стороне российского агрессора.
"То, что он говорит – это ИПСО против нашей стойкости, стабильности. В первую очередь против власти Украины. Но так же – против украинского общества и воюющей нации. ИПСО, направленное на нашу деморализацию", – добавил Горбач.
- Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго 19 февраля призвал Украину провести выборы для окончания войны и заявил о якобы рекордно низком рейтинге Зеленского в 4%.
- На этой же пресс-конференции Трамп раскритиковал украинские власти в том, что российское вторжение до сих пор продолжается. Так он отреагировал на критику по поводу отсутствия представителей Украины на переговорах США и РФ в Саудовской Аравии.
- Зеленский 19 февраля сказал, что Трамп озвучил российскую дезинформацию о том, что его рейтинг якобы упал до 4%.