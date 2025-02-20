Трамп переводить США в табір партнерів Москви – аналітик Горбач
США досі сприймалися як союзник України, а зараз президент Дональд Трамп перевів країну в табір ворога Києва й партнера Москви. Таку думку в коментарі до матеріалу LIGA.net висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.
Коментуючи зустріч делегацій США і Росії в Ер-Ріяді та подальші нападки Трампа на президента Володимира Зеленського, Горбач сказав: "Глава Білого дому тисне на Україну, щоб ми здалися, підписали капітуляцію. Радикальний хід, який все міняє".
Він наголосив: поки невідомо, якими будуть остаточні домовленості США і Росії та їхні наслідки, але вони уже зараз не враховують позицію і суб’єктність України, не беручи її в розрахунки.
"Це ключова проблема. Сподіваюсь, Трамп обламає зуби об Україну, як Путін три роки тому", – каже Горбач.
На його думку, Трамп відкрив другий фронт у війні проти України й виступив на боці російського агресора.
"Те, що він говорить, – це ІПСО проти нашої стійкості, стабільності. Передусім проти влади України. Але так само – проти українського суспільства і нації, яка воює. ІПСО, спрямоване на нашу деморалізацію", – додав Горбач.
- Трамп на пресконференції в Мар-а-Лаго 19 лютого закликав Україну провести вибори для закінчення війни та заявив про нібито рекордно низький рейтинг Зеленського у 4%.
- На цій самій пресконференції Трамп розкритикував українську владу у тому, що російське вторгнення досі триває. Так він відреагував на критику щодо відсутності представників України на переговорах США і РФ у Саудівській Аравії.
- Зеленський 19 лютого сказав, що Трамп озвучив російську дезінформацію про те, що його рейтинг нібито впав до 4%.