Трамп пока не ответил на приглашение Зеленского, нам нужна поддержка американцев — Кулеба

Кулеба заявил, что Украине нужна поддержка американских избирателей, так как политики в США будут ориентироваться на настроения

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что 45-й президент США Дональд Трамп пока не отреагировал на приглашение президента Владимира Зеленского приехать в Украину. Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.

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По его словам, Трамп и Зеленский обменялись политическими сигналами.

"Мы не слышали ответа на приглашение самого Трампа или его команды приехать в Украину. Будет ответ, мы будем его рассматривать", — сказал Кулеба.

Он отметил, что для Украины главной задачей остается сохранение двухпартийной поддержки в США.

"Однако не только политиков, но и граждан. Так как в демократической стране политики будут идти за своими избирателями", — заявил глава МИД.

Ранее Трамп победил на праймериз Республиканской партии в Мичигане. Действующий глава Белого дома Джо Байден также выиграл праймериз демократов в том же штате.

Трамп после победы на первых президентских кокусах в Айове упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер заявил, что так не считает, поскольку "мы все поняли, что в этой войне не существует двух сторон: есть только один враг, и это позиция Путина".

Трамп заявлял, что в случае переизбрания Байдена у Соединенных Штатов "не будет шансов на победу" в третьей мировой войне.

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