Трамп поки що не відповів на запрошення Зеленського, нам потрібна підтримка американців — Кулеба

Кулеба заявив, що Україні потрібна підтримка американських виборців, оскільки політики в США орієнтуватимуться на настрої

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що 45-й президент США Дональд Трамп поки що не відреагував на запрошення президента Володимира Зеленського приїхати до України. Про це він повідомив в інтерв'ю Голосу Америки.

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За його словами, Трамп та Зеленський обмінялися політичними сигналами.

"Ми не чули відповіді на запрошення самого Трампа або його команди приїхати до України. Буде відповідь, ми її розглядатимемо", — сказав Кулеба.

Він наголосив, що для України головним завданням залишається збереження двопартійної підтримки у США.

"Однак не лише політиків, але й громадян. Бо в демократичній країні політики йтимуть за своїми виборцями", – заявив глава МЗС.

Раніше Трамп переміг на праймериз Республіканської партії в Мічигані. Чинний голова Білого дому Джо Байден також виграв праймериз демократів у тому самому штаті.

Трамп після перемоги на перших президентських кокусах в Айові згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського.

Український лідер заявив, що так не вважає, оскільки "ми всі зрозуміли, що у цій війні не існує двох сторін: є лише один ворог, і це позиція Путіна".

Трамп заявляв, що у разі переобрання Байдена у Сполучених Штатів "не буде шансів на перемогу" у третій світовій війні.

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