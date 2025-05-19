Трамп предложит Путину экономические выгоды, если тот "прекратит убивать людей" – Вэнс

Вице-президент США раскрыл, что глава Белого дома предложит Путину выгоды от "размораживания отношений с другим миром"

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА / FRANCIS CHUNG)

Президент США Дональд Трамп, который сейчас проводит телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, может предложить ему "экономические выгоды", если тот прекратит "убивать невинных людей". Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, передает CNN.

"Я думаю, что президент скажет президенту Путину: "Слушайте, вы это серьезно? Вы это серьезно?" Есть много экономических выгод от размораживания отношений между Россией и остальным миром, но вы не получите этих выгод, если продолжите убивать много невинных людей", – сказал Вэнс.

По его словам, между Россией и Западом существует "фундаментальное недоверие", и Трамп считает это "откровенно глупым".

"Мы должны быть способны выйти за рамки ошибок, которые были сделаны в прошлом, но для танго нужны двое", – добавил американский вице-президент.

В эти минуты идет телефонный разговор Трампа с Путиным, после чего президент США выступит с публичными заявлениями.