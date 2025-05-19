Трамп предложит Путину экономические выгоды, если тот "прекратит убивать людей" – Вэнс
Президент США Дональд Трамп, который сейчас проводит телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, может предложить ему "экономические выгоды", если тот прекратит "убивать невинных людей". Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, передает CNN.
"Я думаю, что президент скажет президенту Путину: "Слушайте, вы это серьезно? Вы это серьезно?" Есть много экономических выгод от размораживания отношений между Россией и остальным миром, но вы не получите этих выгод, если продолжите убивать много невинных людей", – сказал Вэнс.
По его словам, между Россией и Западом существует "фундаментальное недоверие", и Трамп считает это "откровенно глупым".
"Мы должны быть способны выйти за рамки ошибок, которые были сделаны в прошлом, но для танго нужны двое", – добавил американский вице-президент.
В эти минуты идет телефонный разговор Трампа с Путиным, после чего президент США выступит с публичными заявлениями.
- 16 мая 2025 года Трамп сообщил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить прекращение войны, а также снова подчеркнул, что им нужно встретиться.
- 17 мая Трамп сообщил, что надеется на установление перемирия 19 мая, и анонсировал телефонные разговоры с диктатором Путиным, президентом Зеленским и партнерами из НАТО.
- 19 мая стало известно, что лидеры Британии, Италии, Франции и Германии позвонили по телефону Трампу накануне его беседы с Путиным.