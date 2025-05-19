Трамп запропонує Путіну економічні вигоди, якщо той "припинить вбивати людей" – Венс

Віцепрезидент США розкрив, що очільник Білого дому запропонує Путіну вигоди від "розморожування відносин з іншим світом"

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА / FRANCIS CHUNG)

Президент США Дональд Трамп, який зараз проводить телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, може запропонувати йому "економічні вигоди", якщо той припинить "вбивати невинних людей". Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, передає CNN.

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"Я думаю, що президент скаже президенту Путіну: "Послухайте, ви це серйозно? Ви це серйозно?" Є багато економічних вигод від розморожування відносин між Росією і рештою світу, але ви не отримаєте цих вигод, якщо продовжуватимете вбивати багато невинних людей", – сказав Венс.

За його словами, між Росією та Заходом існує "фундаментальна недовіра", і Трамп вважає це "відверто дурнею".

"Ми маємо бути здатними вийти за межі помилок, які були зроблені в минулому, але для танго потрібні двоє", – додав американський віцепрезидент.

У ці хвилини триває телефонна розмова Трампа з Путіним, після чого президент США виступить із публічними заявами.