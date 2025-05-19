Трамп запропонує Путіну економічні вигоди, якщо той "припинить вбивати людей" – Венс
Президент США Дональд Трамп, який зараз проводить телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, може запропонувати йому "економічні вигоди", якщо той припинить "вбивати невинних людей". Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, передає CNN.
"Я думаю, що президент скаже президенту Путіну: "Послухайте, ви це серйозно? Ви це серйозно?" Є багато економічних вигод від розморожування відносин між Росією і рештою світу, але ви не отримаєте цих вигод, якщо продовжуватимете вбивати багато невинних людей", – сказав Венс.
За його словами, між Росією та Заходом існує "фундаментальна недовіра", і Трамп вважає це "відверто дурнею".
"Ми маємо бути здатними вийти за межі помилок, які були зроблені в минулому, але для танго потрібні двоє", – додав американський віцепрезидент.
У ці хвилини триває телефонна розмова Трампа з Путіним, після чого президент США виступить із публічними заявами.
- 16 травня 2025 року Трамп повідомив, що може зателефонувати Путіну, щоб обговорити припинення війни, а також знову наголосив, що їм потрібно зустрітися.
- 17 травня Трамп повідомив, що сподівається на встановлення перемир'я 19 травня, й анонсував телефонні розмови з диктатором Путіним, президентом Зеленським і партнерами з НАТО.
- 19 травня стало відомо, що лідери Британії, Італії, Франції та Німеччини зателефонували Трампу напередодні його бесіди з Путіним.