Трамп запропонує Путіну економічні вигоди, якщо той "припинить вбивати людей" – Венс
Джей Ді Венс (Фото: ЕРА / FRANCIS CHUNG)

Президент США Дональд Трамп, який зараз проводить телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, може запропонувати йому "економічні вигоди", якщо той припинить "вбивати невинних людей". Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, передає CNN.

"Я думаю, що президент скаже президенту Путіну: "Послухайте, ви це серйозно? Ви це серйозно?" Є багато економічних вигод від розморожування відносин між Росією і рештою світу, але ви не отримаєте цих вигод, якщо продовжуватимете вбивати багато невинних людей", – сказав Венс.

За його словами, між Росією та Заходом існує "фундаментальна недовіра", і Трамп вважає це "відверто дурнею".

"Ми маємо бути здатними вийти за межі помилок, які були зроблені в минулому, але для танго потрібні двоє", – додав американський віцепрезидент.

У ці хвилини триває телефонна розмова Трампа з Путіним, після чого президент США виступить із публічними заявами.

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