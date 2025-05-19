Трамп пригласил папу римского в Белый дом

Папа римский (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил папу римского Льва XIV посетить Белый дом. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт, передает телеканал CNN.

Приглашение Трампа первому американскому понтифику было передано в письме через вице-президента США Джей Ди Вэнса, который присутствовал на первой мессе папы в воскресенье, а в понедельник, 19 мая, лично встретился с Львом XIV.

"Вице-президент передал папе письмо от президента и первой леди, в котором они выражают теплые пожелания и приглашают в Белый дом, как только он сможет приехать", — сказала Левитт.

Лев XIV, бывший кардинал Роберт Превост, родившийся в Чикаго, относительно неизвестен на мировой арене, избран новым папой римским 8 мая. Будучи кардиналом, он опубликовал несколько неодобрительных постов о политике администрации Трампа в своем аккаунте в социальной сети X, отражая беспокойство относительно мигрантов.