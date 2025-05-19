Трамп запросив папу римського до Білого дому

Папа римський (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запросив папу римського Лева XIV відвідати Білий дім. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Каролайн Левітт, передає телеканал CNN.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Запрошення Трампа першому американському понтифіку було передано в листі через віцепрезидента США Джей Ді Венса, який був присутній на першій месі папи в неділю, а в понеділок, 19 травня, особисто зустрівся з Левом XIV.

"Віцепрезидент передав папі листа від президента й першої леді, в якому вони висловлюють теплі побажання та запрошують у Білий дім, як тільки він зможе приїхати", – сказала Левітт.

Лев XIV, колишній кардинал Роберт Превост, який народився в Чикаго, відносно невідомий на світовій арені, обраний новим папою римським 8 травня. Бувши кардиналом, він опублікував кілька несхвальних постів про політику адміністрації Трампа у своєму акаунті в соціальній мережі X, відображаючи занепокоєння щодо мігрантів.