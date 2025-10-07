Трамп пытался перебросить сотни военных Нацгвардии из других штатов в Орегон
Федеральный судья запретил администрации президента США Дональда Трампа развертывать сотни военнослужащих Национальной гвардии из других штатов в Орегоне. Об этом сообщает The New York Times.
Издание пишет, что администрация Трампа пыталась направить сотни военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии в Портленд, штат Орегон, одновременно стягивая еще сотни из Техаса – несмотря на строгое решение судьи Окружного суда США в Орегоне Карин Иммергут, принятое 4 октября, имевшее целью заблокировать поступление военных сил.
Судья Иммергут, назначенная президентом Трампом, созвала экстренное слушание 5 октября, после чего расширила свой запретительный приказ, чтобы он охватывал "перемещение, федерализацию или развертывание членов Национальной гвардии любого штата или округа Колумбия в штате Орегон".
Она заявила юристам Министерства юстиции, что президент "прямо нарушает" ее приказ.
В то же время Трамп объяснял, что войска якобы нужны для реагирования на демонстрации у здания Иммиграционной и таможенной службы в Портленде и еще одной – в пригороде Чикаго.
- 11 августа президент США пообещал выселить бездомных из Вашингтона и заявил, что может привлечь для этого Нацгвардию, передает Reuters.
- 21 августа президент США пообещал выйти патрулировать улицы в Вашингтоне вместе с полицией и Нацгвардией.
- 27 сентября Трамп поручил главе Пентагона предоставить войска для защиты города Портленд от нападений движения Антифа и "других внутренних террористов".
