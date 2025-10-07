Трамп намагався перекинути сотні військових Нацгвардії з інших штатів до Орегону

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Федеральний суддя заборонив адміністрації президента США Дональда Трампа розгортати сотні військовослужбовців Національної гвардії з інших штатів у Орегоні. Про це повідомляє The New York Times.

Видання пише, що адміністрація Трампа намагалася направити сотні військовослужбовців Національної гвардії Каліфорнії до Портленда, штат Орегон, одночасно стягуючи ще сотні з Техасу – попри суворе рішення судді Окружного суду США в Орегоні Карін Іммергут, ухвалене 4 жовтня, що мало на меті заблокувати надходження військових сил.

Суддя Іммергут, призначена президентом Трампом, скликала екстрене слухання 5 жовтня, після чого розширила свій заборонний наказ, щоб він охоплював "переміщення, федералізацію або розгортання членів Національної гвардії будь-якого штату або округу Колумбія в штаті Орегон".

Вона заявила юристам Міністерства юстиції, що президент "прямо порушує" її наказ.

Водночас Трамп пояснював, що війська нібито потрібні для реагування на демонстрації біля будівлі Імміграційної й митної служби в Портленді та ще однієї – у передмісті Чикаго.