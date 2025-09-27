Трамп наказав ввести війська до Портленда для захисту від Антифа та "інших внутрішніх терористів"

Президент США дозволив військам за потреби використовувати силу на повну

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп доручив очільнику Пентагону Піту Гегсету надати війська для захисту міста Портленд від нападів руху Антифа та "інших внутрішніх терористів". Про це керівник Штатів написав у TruthSocial.

Трамп повідомив, що на прохання федерального міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем доручив Гегсету надати необхідні війська для захисту "спустошеного війною" Портленда.

"... і всіх наших обложених об'єктів імміграційної та митної поліції від атак "Антифа" та інших внутрішніх терористів. Я також уповноважую залучати силу на повну, якщо це необхідно", – зазначив президент США.

23 вересня Трамп підписав указ про визнання руху "Антифа" "терористичною організацією". В указі рух звинувачується в організації масових заворушень, нападах на правоохоронців, переслідуванні політичних діячів та активістів, а також вербуванні молоді.

Документ також наказує всім відповідним виконавчим департаментам та агентствам "розслідувати, припиняти та ліквідувати будь-які незаконні операції", що здійснюються "Антифа".