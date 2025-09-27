Трамп наказав ввести війська до Портленда для захисту від Антифа та "інших внутрішніх терористів"
Президент США Дональд Трамп доручив очільнику Пентагону Піту Гегсету надати війська для захисту міста Портленд від нападів руху Антифа та "інших внутрішніх терористів". Про це керівник Штатів написав у TruthSocial.
Трамп повідомив, що на прохання федерального міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем доручив Гегсету надати необхідні війська для захисту "спустошеного війною" Портленда.
"... і всіх наших обложених об'єктів імміграційної та митної поліції від атак "Антифа" та інших внутрішніх терористів. Я також уповноважую залучати силу на повну, якщо це необхідно", – зазначив президент США.
23 вересня Трамп підписав указ про визнання руху "Антифа" "терористичною організацією". В указі рух звинувачується в організації масових заворушень, нападах на правоохоронців, переслідуванні політичних діячів та активістів, а також вербуванні молоді.
Документ також наказує всім відповідним виконавчим департаментам та агентствам "розслідувати, припиняти та ліквідувати будь-які незаконні операції", що здійснюються "Антифа".
- 8 червня в Лос-Анджелесі розпочалися заворушення через імміграційні рейди після чого Трамп ввів 2000 нацгвардійців.
- 22 липня Пентагон вивів морських піхотинців із Лос-Анджелеса після протестів через депортацію мігрантів.
- 11 серпня президент США пообіцяв виселити безхатченків із Вашингтона і заявив, що може залучити для цього Нацгвардію, передає Reuters.
- 21 серпня президент США пообіцяв вийти патрулювати вулиці у Вашингтоні разом із поліцією і Нацгвардією.
