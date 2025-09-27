Трамп приказал ввести войска в Портленд для защиты от Антифа и "других террористов"

Президент США разрешил войскам при необходимости использовать силу на полную

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты города Портленд от нападений движения Антифа и "других внутренних террористов". Об этом руководитель Штатов написал у TruthSocial.

Трамп сообщил, что по просьбе федерального министра внутренней безопасности Кристи Ноэм поручил Гегсету предоставить необходимые войска для защиты "опустошенного войной" Портленда.

"... и всех наших осажденных объектов иммиграционной и таможенной полиции от атак "Антифа" и других внутренних террористов. Я также уполномочиваю привлекать силу на полную, если это необходимо", – отметил президент США.

23 сентября Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" "террористической организацией". В указе движение обвиняется в организации массовых беспорядков, нападениях на правоохранителей, преследовании политических деятелей и активистов, а также вербовке молодежи.

Документ также предписывает всем соответствующим исполнительным департаментам и агентствам "расследовать, пресекать и ликвидировать любые незаконные операции", осуществляемые "Антифа".