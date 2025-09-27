Трамп приказал ввести войска в Портленд для защиты от Антифа и "других террористов"
Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты города Портленд от нападений движения Антифа и "других внутренних террористов". Об этом руководитель Штатов написал у TruthSocial.
Трамп сообщил, что по просьбе федерального министра внутренней безопасности Кристи Ноэм поручил Гегсету предоставить необходимые войска для защиты "опустошенного войной" Портленда.
"... и всех наших осажденных объектов иммиграционной и таможенной полиции от атак "Антифа" и других внутренних террористов. Я также уполномочиваю привлекать силу на полную, если это необходимо", – отметил президент США.
23 сентября Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" "террористической организацией". В указе движение обвиняется в организации массовых беспорядков, нападениях на правоохранителей, преследовании политических деятелей и активистов, а также вербовке молодежи.
Документ также предписывает всем соответствующим исполнительным департаментам и агентствам "расследовать, пресекать и ликвидировать любые незаконные операции", осуществляемые "Антифа".
- 8 июня в Лос-Анджелесе начались беспорядки из-за иммиграционных рейдов после чего Трамп ввел 2000 нацгвардейцев.
- 22 июля Пентагон вывел морских пехотинцев из Лос-Анджелеса после протестов из-за депортации мигрантов.
- 11 августа президент США пообещал выселить бездомных из Вашингтона и заявил, что может привлечь для этого Нацгвардию, передает Reuters.
- 21 августа президент США пообещал выйти патрулировать улицы в Вашингтоне вместе с полицией и Нацгвардией.
