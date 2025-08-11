Трамп: Российские танки были бы в Киеве за четыре часа, но застряли в грязи

По мнению президента США, российское командование ошибочно наступало не по трассе, а по полям

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что Киев не был взят российской армией из-за ошибки командования, которое отдало приказ российской бронетехнике передвигаться не по дорогам, а по полям. Об этом он заявил на брифинге.

"Танки были бы в Киеве за четыре часа, если бы ехали по трассе. Но российский генерал принял блестящее решение проехать через сельскохозяйственные угодья, и там просто были ливневые дожди, такие сильные, и была грязь, и эти танки застряли в грязи", – сказал Трамп.

Он добавил, что не знает, кто из российского военного руководства отдал этот приказ.

"Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира, его, вероятно, уже нет в живых", – отметил президент.

Далее, по мнению американского лидера, украинские военные уничтожили остановившуюся бронетехнику с помощью ракетных комплексов Javelin, предоставленных Трампом.

"Javelin называют танкоборцем. Говорят, что Обама дал им простыни, а я дал им Javelin. Если бы не я, все те танки, которые были уничтожены в первые дни войны, были бы в Киеве", – заявил американский лидер.

Он отметил, что "не был милым с Путиным", предоставив Украине противотанковое оружие, но, несмотря на это, у него были "отличные отношения" с российским диктатором.