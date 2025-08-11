Трамп: Російські танки були б у Києві за чотири години, але застрягли у багнюці

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що Київ не був взятий російською армією через помилку командування, яке наказало російській бронетехніці пересуватися не дорогою, а полями. Про це він заявив на брифінгу.

"Танки були б у Києві за чотири години, якби їхали трасою. Але російський генерал прийняв блискуче рішення пройти через сільськогосподарські угіддя, і там просто були зливові дощі, такі сильні, і була багнюка, і ці танки загрузли в багнюці", – сказав Трамп.

Він додав, що не знає, хто з російського військового керівництва надав цей наказ.

"Я не знаю, хто цей генерал, але, знаючи Володимира, його, мабуть, вже немає", – зазначив президент.

Далі, на думку американського лідера, українські військові знищили бронетехніку, що зупинилася, за допомогою наданих Трампом ракетних комплексів Javelin.

"Javelin називають знищувачем танків. Кажуть, що Обама дав їм простирадла, а я дав їм Javelin. Якби не я, всі ті танки, які були знищені в перші дні війни, були б у Києві", – заявив американський лідер.

Він зазначив, що "не був до Путіна милим", надавши Україні протитанкову зброю, але попри це мав з російським диктатором "чудові стосунки".