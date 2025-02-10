Трамп собрался купить Газу, но может разрешить ее восстановление странам Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен купить Газу, но может позволить другим государствам на Ближнем Востоке восстановить части разрушенной войной территории. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One по дороге в Новый Орлеан, чтобы посетить чемпионат национальной футбольной лиги, передает Reuters.
"Я настроен на покупку и владение Газой. Что касается восстановления, мы можем передать это другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они отстроили ее [Газы] части, другие люди могут сделать это при нашей поддержке. Но мы стремимся владеть ею, взять ее и убедиться, что ХАМАС не вернется назад", – заявил он.
Трамп также заявил, что готов допустить некоторых палестинских беженцев в Соединенные Штаты, но будет рассматривать такие запросы в каждом отдельно случае.
- 26 января Трамп предложил арабским странам забрать палестинцев из сектора Газа и "навести порядок". На следующий день Египет и Иордания сообщили, что не хотят убирать палестинцев из сектора. Они заявили, что Палестина – для палестинцев.
- 5 февраля Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут его развивать. После этого министр обороны Израиля дал задачу армии страны разработать план, который должен позволить жителям сектора Газа добровольно покинуть регион и отправиться в любую страну, готовую их принять.
- 7 февраля президент США вновь заявил, что Израиль передаст Америке Газу после завершения боевых действий, а палестинцы будут переселены.
- В ООН план Трампа выселить палестинцев из Газы назвали незаконным.