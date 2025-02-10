Трамп собрался купить Газу, но может разрешить ее восстановление странам Ближнего Востока

Дональд Трамп (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен купить Газу, но может позволить другим государствам на Ближнем Востоке восстановить части разрушенной войной территории. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One по дороге в Новый Орлеан, чтобы посетить чемпионат национальной футбольной лиги, передает Reuters.

"Я настроен на покупку и владение Газой. Что касается восстановления, мы можем передать это другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они отстроили ее [Газы] части, другие люди могут сделать это при нашей поддержке. Но мы стремимся владеть ею, взять ее и убедиться, что ХАМАС не вернется назад", – заявил он.

Трамп также заявил, что готов допустить некоторых палестинских беженцев в Соединенные Штаты, но будет рассматривать такие запросы в каждом отдельно случае.