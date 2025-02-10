Трамп зібрався купити Газу, але може дозволити її відбудову країнам Близького Сходу
Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір купити Газу, але може дозволити іншим державам на Близькому Сході відновити частини зруйнованої війною території. Про це він сказав журналістам на борту Air Force One дорогою до Нового Орлеану, щоб відвідати чемпіонат національної футбольної ліги, передає Reuters.
"Я налаштований на купівлю та володіння Газою. Що стосується відновлення, ми можемо передати це іншим державам на Близькому Сході, щоб вони побудували її [Гази] частини, інші люди можуть зробити це за нашої підтримки. Але ми прагнемо володіти нею, взяти її та переконатися, що ХАМАС не повернеться назад", – заявив він.
Трамп також заявив, що готовий допустити деяких палестинських біженців до Сполучених Штатів, але розглядатиме такі запити в кожному окремому випадку.
- 26 січня Трамп запропонував арабським країнам забрати палестинців із сектору Гази та "навести лад". Наступного дня Єгипет та Йорданія повідомили, що не хочуть забирати палестинців із сектору. Вони заявили, що Палестина – для палестинців.
- 5 лютого Трамп заявив, що США візьмуть під контроль сектор Гази і розвиватимуть його. Після цього міністр оборони Ізраїлю дав завдання армії країни розробити план, який має дозволити мешканцям сектору Гази добровільно покинути регіон та вирушити до будь-якої країни, яка буде готова їх прийняти.
- 7 лютого президент США знову заявив, що Ізраїль передасть Америці Газу після завершення бойових дій, а палестинці будуть переселені.
- В ООН план Трампа виселити палестинців із Гази назвали незаконним.