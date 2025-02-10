Трамп зібрався купити Газу, але може дозволити її відбудову країнам Близького Сходу

Американський лідер хоче мати контроль над Газою, щоб переконатись, що ХАМАС не повернеться

Дональд Трамп (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір купити Газу, але може дозволити іншим державам на Близькому Сході відновити частини зруйнованої війною території. Про це він сказав журналістам на борту Air Force One дорогою до Нового Орлеану, щоб відвідати чемпіонат національної футбольної ліги, передає Reuters.

"Я налаштований на купівлю та володіння Газою. Що стосується відновлення, ми можемо передати це іншим державам на Близькому Сході, щоб вони побудували її [Гази] частини, інші люди можуть зробити це за нашої підтримки. Але ми прагнемо володіти нею, взяти її та переконатися, що ХАМАС не повернеться назад", – заявив він.

Трамп також заявив, що готовий допустити деяких палестинських біженців до Сполучених Штатів, але розглядатиме такі запити в кожному окремому випадку.