План Трампа виселити палестинців із Гази назвали незаконним в ООН

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

План президента США Дональда Трампа щодо виселення палестинців з сектору Гази є незаконним згідно з міжнародним правом та є "рівнозначним етнічній чистці". Про це заявила очільниця профільної комісії ООН з прав людини Наві Піллей у коментарі виданню Politico.

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"Трамп жахливо неосвічений у міжнародному праві та праві окупації. Насильницьке переміщення окупованої групи є міжнародним злочином та рівнозначно етнічній чистці", – заявила голова міжнародної комісії ООН з розслідування злочинів на окупованих палестинських територіях (у секторі Газа та на Східному березі річки Йордан, які Організація визнає окупованими Ізраїлем).

За словами Піллей, згідно з міжнародним правом Трамп не може здійснити свою погрозу виселення палестинців. Раніше ця посадовиця була суддею Міжнародного кримінального суду, а також очолювала міжнародний трибунал щодо геноциду в Руанді.

Вищезазначена комісія діє під егідою Ради ООН з прав людини, зі складу якої вийшли і США, і Ізраїль через її пропалестинську позицію в арабо-ізраїльському конфлікті.