План Трампа виселити палестинців із Гази назвали незаконним в ООН
План президента США Дональда Трампа щодо виселення палестинців з сектору Гази є незаконним згідно з міжнародним правом та є "рівнозначним етнічній чистці". Про це заявила очільниця профільної комісії ООН з прав людини Наві Піллей у коментарі виданню Politico.
"Трамп жахливо неосвічений у міжнародному праві та праві окупації. Насильницьке переміщення окупованої групи є міжнародним злочином та рівнозначно етнічній чистці", – заявила голова міжнародної комісії ООН з розслідування злочинів на окупованих палестинських територіях (у секторі Газа та на Східному березі річки Йордан, які Організація визнає окупованими Ізраїлем).
За словами Піллей, згідно з міжнародним правом Трамп не може здійснити свою погрозу виселення палестинців. Раніше ця посадовиця була суддею Міжнародного кримінального суду, а також очолювала міжнародний трибунал щодо геноциду в Руанді.
Вищезазначена комісія діє під егідою Ради ООН з прав людини, зі складу якої вийшли і США, і Ізраїль через її пропалестинську позицію в арабо-ізраїльському конфлікті.
- 26 січня президент США Трамп запропонував арабським країнам забрати палестинців із сектору Гази та "навести лад". Наступного дня Єгипет та Йорданія повідомили, що не хочуть забирати палестинців с сектору. Вони заявили, що Палестина – для палестинців.
- 5 лютого Трамп заявив, що США візьмуть під контроль сектор Гази і розвиватимуть його. Після цього міністр оборони Ізраїлю дав завдання армії країни розробити план, який має дозволити мешканцям сектору Гази добровільно покинути регіон та вирушити до будь-якої країни, яка буде готова їх прийняти.
- 7 лютого президент США знову заявив, що Ізраїль передасть Америці Газу після завершення бойових дій, а палестинці будуть переселені.