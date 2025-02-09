План Трампа выселить палестинцев из Газы назвали незаконным в ООН

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

План президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из сектора Газа является незаконным согласно международному праву и "равнозначен этнической чистке". Об этом заявила глава профильной комиссии ООН по правам человека Нави Пиллей в комментарии изданию Politico.

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"Трамп ужасно необразован в международном праве и праве оккупации. Насильственное перемещение оккупированной группы является международным преступлением и равнозначно этнической чистке", – заявила глава международной комиссии ООН по расследованию преступлений на оккупированных палестинских территориях (в секторе Газа и на Восточном берегу реки Иордан, которые Организация признает оккупированными Израилем).

По словам Пиллей, согласно международному праву Трамп не может осуществить свою угрозу выселения палестинцев. Ранее эта чиновница была судьей Международного уголовного суда, а также возглавляла международный трибунал по геноциду в Руанде.

Вышеупомянутая комиссия действует под эгидой Совета ООН по правам человека, из состава которой вышли и США, и Израиль из-за его пропалестинской позиции в арабо-израильском конфликте.