План Трампа выселить палестинцев из Газы назвали незаконным в ООН
План президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из сектора Газа является незаконным согласно международному праву и "равнозначен этнической чистке". Об этом заявила глава профильной комиссии ООН по правам человека Нави Пиллей в комментарии изданию Politico.
"Трамп ужасно необразован в международном праве и праве оккупации. Насильственное перемещение оккупированной группы является международным преступлением и равнозначно этнической чистке", – заявила глава международной комиссии ООН по расследованию преступлений на оккупированных палестинских территориях (в секторе Газа и на Восточном берегу реки Иордан, которые Организация признает оккупированными Израилем).
По словам Пиллей, согласно международному праву Трамп не может осуществить свою угрозу выселения палестинцев. Ранее эта чиновница была судьей Международного уголовного суда, а также возглавляла международный трибунал по геноциду в Руанде.
Вышеупомянутая комиссия действует под эгидой Совета ООН по правам человека, из состава которой вышли и США, и Израиль из-за его пропалестинской позиции в арабо-израильском конфликте.
- 26 января президент США Трамп предложил арабским странам забрать палестинцев из сектора Газа и "навести порядок". На следующий день Египет и Иордания сообщили, что не хотят убирать палестинцев из сектора. Они заявили, что Палестина – для палестинцев.
- 5 февраля Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут его развивать. После этого министр обороны Израиля дал задачу армии страны разработать план, который должен позволить жителям сектора Газа добровольно покинуть регион и отправиться в любую страну, которая будет готова их принять.
- 7 февраля президент США вновь заявил, что Израиль передаст Америке Газу после завершения боевых действий, а палестинцы будут переселены.