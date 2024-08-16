Трамп заработал $300 000 на своей Библии God bless the USA, говорится в финансовом отчете

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп смог заработать $300 000 на продаже своей Библии God bless the USA ("Боже, благослови США"). Об этом стало известно из его последнего финансового отчета, пишет NBC News.

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Продажи брендированной Библии стартовали в конце марта этого года. Стандартный экземпляр стоит $59,99, с подписью Трампа – $1000, рассказывают журналисты.

Согласно последнему финансовому отчету политика, Трамп также имеет более $1 млн в криптовалюте.

Трамп также занимался NFT и в 2023 году сообщил, что заработал от $100 000 до $1 млн на серии цифровых карточек, изображавших его в "мультяшных" образах, в частности как астронавта, ковбоя и супергероя.

Американские СМИ писали, что Трамп начал продавать свою Библию из-за долгов, которые появились у него в результате судебных дел.

Вариант Библии Трампа, кроме перевода версии короля Якова, содержит копии Конституции США, Билля о правах, Декларации независимости и Присяги верности, а также рукописный припев песни Гринвуда, под которую Трамп выходит на своих мероприятиях.

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