Трамп заробив $300 000 на своїй Біблії God bless the USA, свідчить фінансовий звіт

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп зміг заробити $300 000 на продажі своєї Біблії God bless the USA ("Боже, благослови США"). Про це стало відомо з його останнього фінансового звіту, пише NBC News.

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Продажі брендованої Біблії стартували наприкінці березня цього року. Стандартний екземпляр коштує $59,99, із підписом Трампа – $1000, розповідають журналісти.

Згідно з останнім фінансовим звітом політика, Трамп також має понад $1 млн у криптовалюті.

Трамп також займався NFT і у 2023 році повідомив, що заробив від $100 000 до $1 млн на серії цифрових карток, які зображували його в "мультяшних" образах, зокрема як астронавта, ковбоя і супергероя.

Американські ЗМІ писали, що Трамп почав продавати свою Біблію через борги, які з'явилися у нього внаслідок судових справ.

Варіант Біблії Трампа, крім перекладу версії короля Якова, містить копії Конституції США, Білля про права, Декларації незалежності та Присяги вірності, а також рукописний приспів пісні Грінвуда, під яку Трамп виходить на своїх заходах.

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