Трамп заявил, что 82% украинцев "требуют" мирного урегулирования
Президент США Дональд Трамп заявил, что 82% украинцев хотят заключения мирного соглашения для завершения войны России против Украины. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.
"Я понимаю, что они теряют тысячи и тысячи человек каждую неделю. Они хотят, чтобы это закончилось <...> Вы знаете, если вы посмотрите опрос, 82% людей требуют мирного урегулирования", – заявил Трамп.
При этом американский глава не назвал организатора опроса, на который ссылался. Также никакой дополнительной информации об этом исследовании общественного мнения предоставлено не было.
Во время выступления Трамп добавил, что президент Владимир Зеленский "должен быть реалистом". Глава Белого дома отметил, что в стране давно не было выборов.
"Я действительно задумываюсь: сколько времени пройдет, пока они проведут выборы? Это демократия. Они уже давно не проводили выборов. Это потеря большого количества людей", – сказал американский президент.
- 9 декабря Трамп заявил, что в Украине пора провести выборы, поскольку их "не было очень давно". Он предположил, что Зеленский может победить в голосовании.
- Зеленский отреагировал на заявление, отмечая, что "всегда готов к выборам", а затем призвал Штаты обеспечить соответствующие условия безопасности для проведения голосования.
- Вопрос проведения выборов во время войны Зеленский обсуждал с представителями Верховной Рады.
