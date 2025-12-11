Трамп заявив, що 82% українців "вимагають" мирного врегулювання
Президент США Дональд Трамп заявив, що 82% українців хочуть укладання мирної угоди для завершення війни Росії проти України. Про це він сказав під час виступу в Білому домі.
"Я розумію, що вони втрачають тисячі й тисячі осіб щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося <...> Ви знаєте, якщо ви подивитеся опитування, 82% людей вимагають мирного врегулювання", – заявив Трамп.
Водночас американський очільник не назвав організатора опитування, на яке посилався. Також жодної додаткової інформації про це дослідження громадської думки надано не було.
Під час виступу Трамп додав, що президент Володимир Зеленський "має бути реалістом". Очільник Білого дому зазначив, що в країні давно не було виборів.
"Я дійсно замислююсь: скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? Це демократія. Вони вже давно не проводили виборів. Це втрата великої кількості людей", – сказав американський президент.
- 9 грудня Трамп заявив, що в Україні час провести вибори, оскільки їх "не було дуже давно". Він припустив, що Зеленський може перемогти у голосуванні.
- Зеленський відреагував на заяву, зазначаючи, що завжди готовий до виборів", а згодом закликав Штати забезпечити відповідні умови безпеки для проведення голосування.
- Питання проведення виборів під час війни Зеленський обговорював з представниками Верховної Ради.
