Трамп заявив, що 82% українців "вимагають" мирного врегулювання

Президент США заявив про "опитування", згідно з яким абсолютна більшість українців хочуть мирної угоди, і вчергове наголосив на необхідності виборів

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Aaron Schwartz)

Президент США Дональд Трамп заявив, що 82% українців хочуть укладання мирної угоди для завершення війни Росії проти України. Про це він сказав під час виступу в Білому домі.

"Я розумію, що вони втрачають тисячі й тисячі осіб щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося <...> Ви знаєте, якщо ви подивитеся опитування, 82% людей вимагають мирного врегулювання", – заявив Трамп.

Водночас американський очільник не назвав організатора опитування, на яке посилався. Також жодної додаткової інформації про це дослідження громадської думки надано не було.

Під час виступу Трамп додав, що президент Володимир Зеленський "має бути реалістом". Очільник Білого дому зазначив, що в країні давно не було виборів.

"Я дійсно замислююсь: скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? Це демократія. Вони вже давно не проводили виборів. Це втрата великої кількості людей", – сказав американський президент.