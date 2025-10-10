Трамп заявил, что США и союзники усиливают давление для мира, упомянув продажу оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна и партнеры усиливают давление для окончания российско-украинской войны, упомянув продажу американского оружия для Украины за средства союзников по НАТО. Об этом он сообщил во время встречи с финским коллегой Александром Стуббом в Белом доме.
Журналист спросил Трампа, собирается ли он усилить давление, чтобы достичь соглашения в войне РФ против Украины.
"Да, мы усиливаем давление. Мы усиливаем его вместе [с союзниками]. Мы все усиливаем его. НАТО проявило себя прекрасно. Лидер [генеральный секретарь] НАТО, как вы знаете, Марк [Рютте], он проявил себя фантастически, я считаю. [...]. И они усиливают давление. И мы продаем много оружия НАТО. И, я думаю, большая его часть идет в Украину", – заявил руководитель Штатов.
На этом же мероприятии Трамп снова заявил, что, по его мнению, США удастся завершить эту войну.
"Есть много причин для них [России и Украины] это сделать. И я думаю, что они сядут за стол [переговоров] довольно скоро", – рассказал американский президент.
Также он в очередной раз отметил, что может ввести дополнительные санкции против Москвы.
- 30 сентября президент Зеленский сообщил, что США согласовывают пятый и шестой пакеты вооружений в рамках инициативы PURL, которая предусматривает поставки оружия Штатов в Украину за счет других стран-членов НАТО.
- 8 октября руководитель Украины заявил, что его американский коллега не отказал Киеву в предоставлении дальнобойных ракет Tomahawk.
