Трамп заявив, що США і союзники посилюють тиск для закінчення війни, згадавши продаж зброї
Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна та партнери посилюють тиск задля закінчення російсько-української війни, згадавши продаж американської зброї для України за кошти союзників по НАТО. Про це він повідомив під час зустрічі з фінським колегою Александром Стуббом у Білому домі.
Журналіст запитав Трампа, чи збирається він посилити тиск, щоб досягти угоди у війні РФ проти України.
"Так, ми посилюємо тиск. Ми посилюємо його разом [з союзниками]. Ми всі посилюємо його. НАТО проявило себе чудово. Лідер [генеральний секретар] НАТО, як ви знаєте, Марк [Рютте], проявив себе фантастично, я вважаю. [...]. І вони посилюють тиск. І ми продаємо багато зброї НАТО. І, я гадаю, більша її частина йде в Україну", – заявив керівник Штатів.
На цьому ж заході Трамп знову заявив, що, на його думку, США вдасться завершити цю війну.
"Є багато причин для них [Росії та України] це зробити. І я думаю, що вони сядуть за стіл [переговорів] досить скоро", – розповів американський президент.
Також він вчергове зазначив, що може запровадити додаткові санкції проти Москви.
- 30 вересня президент Зеленський повідомив, що США узгоджують пʼятий та шостий пакети озброєнь в межах ініціативи PURL, яка передбачає постачання зброї Штатів в Україну коштом інших країн-членів НАТО.
- 8 жовтня керівник України заявив, що його американський колега не відмовив Києву у наданні далекобійних ракет Tomahawk.
