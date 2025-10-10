Трамп заявив, що США і союзники посилюють тиск для закінчення війни, згадавши продаж зброї

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна та партнери посилюють тиск задля закінчення російсько-української війни, згадавши продаж американської зброї для України за кошти союзників по НАТО. Про це він повідомив під час зустрічі з фінським колегою Александром Стуббом у Білому домі.

Журналіст запитав Трампа, чи збирається він посилити тиск, щоб досягти угоди у війні РФ проти України.

"Так, ми посилюємо тиск. Ми посилюємо його разом [з союзниками]. Ми всі посилюємо його. НАТО проявило себе чудово. Лідер [генеральний секретар] НАТО, як ви знаєте, Марк [Рютте], проявив себе фантастично, я вважаю. [...]. І вони посилюють тиск. І ми продаємо багато зброї НАТО. І, я гадаю, більша її частина йде в Україну", – заявив керівник Штатів.

На цьому ж заході Трамп знову заявив, що, на його думку, США вдасться завершити цю війну.

"Є багато причин для них [Росії та України] це зробити. І я думаю, що вони сядуть за стіл [переговорів] досить скоро", – розповів американський президент.

Також він вчергове зазначив, що може запровадити додаткові санкції проти Москви.