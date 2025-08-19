Трамп заявил, что Украина "получит много земли"

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Украина в рамках урегулирования войны "получит много земли". Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский президент прокомментировал так называемый обмен территориями. По его словам, Украина в конце концов "вернет себе жизнь", перестанет терять людей и "получит много земли".

"Знаете, Украина вернет себе жизнь. Перестанут гибнуть люди повсюду, и они получат много земли", – сказал Трамп.

Американский президент также отметил, что Россия – "мощная военная держава", больше Украины, и "это не та война, которую следовало начинать". Кроме этого, он похвалил военное снаряжение американского производства.

"Я предполагаю, что вы все видели карту. Знаете, большой кусок территории захвачен, и эта территория была захвачена. Сейчас они говорят о Донбассе, но Донбасс сейчас, как вы знаете, на 79% принадлежит и контролируется Россией", — добавил Трамп.

Согласно оценке агентства Reuters по состоянию на 15 августа, российские захватчики контролируют 75% Донецкой области.