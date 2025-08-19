Трамп заявив, що Україна "отримає багато землі"
Україна в межах врегулювання війни "отримає багато землі". Про це в інтерв’ю телеканалу Fox News повідомив президент США Дональд Трамп.
Американський президент прокоментував так званий обмін територіями. За його словами, Україна зрештою "поверне собі життя", перестане втрачати людей і "отримає багато землі".
"Знаєте, Україна поверне собі життя. Перестануть гинути люди повсюди, і вони отримають багато землі", – сказав Трамп.
Американський президент також зазначив, що Росія – "потужна військова держава", більша за Україну, і "це не та війна, яку слід було починати". Крім цього, він похвалив військове спорядження американського виробництва.
"Я припускаю, що ви всі бачили карту. Знаєте, великий шматок території захоплено, і ця територія була захоплена. Зараз вони говорять про Донбас, але Донбас зараз, як ви знаєте, на 79% належить і контролюється Росією", – додав Трамп.
Згідно з оцінкою агентства Reuters станом на 15 серпня, російські загарбники контролюють 75% Донецької області.
- Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свою землю окупанту і відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України.
- Сенатор Грем сказав, що Росії й Україні доведеться обмінятися деякими територіями, щоб припинити війну, однак Київ повинен отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилась.
Коментарі (0)