Трамп заявив, що Україна "отримає багато землі"

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Україна в межах врегулювання війни "отримає багато землі". Про це в інтерв’ю телеканалу Fox News повідомив президент США Дональд Трамп.

Американський президент прокоментував так званий обмін територіями. За його словами, Україна зрештою "поверне собі життя", перестане втрачати людей і "отримає багато землі".

"Знаєте, Україна поверне собі життя. Перестануть гинути люди повсюди, і вони отримають багато землі", – сказав Трамп.

Американський президент також зазначив, що Росія – "потужна військова держава", більша за Україну, і "це не та війна, яку слід було починати". Крім цього, він похвалив військове спорядження американського виробництва.

"Я припускаю, що ви всі бачили карту. Знаєте, великий шматок території захоплено, і ця територія була захоплена. Зараз вони говорять про Донбас, але Донбас зараз, як ви знаєте, на 79% належить і контролюється Росією", – додав Трамп.

Згідно з оцінкою агентства Reuters станом на 15 серпня, російські загарбники контролюють 75% Донецької області.