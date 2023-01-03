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Траншеи в Крыму снял спутник: российские оккупанты вырыли их возле перешейков – фото

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03.01.2023, 08:57
Траншеи в Крыму снял спутник: российские оккупанты вырыли их возле перешейков – фото - Фото
Траншеи в Крыму (скриншот видео Brady Africk, Twitter)

Российские оккупанты вырыли траншеи возле перешейков на севере Крыма. Спутниковые фото опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик (Brady Africk).

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По его словам, эти траншеи появились в течение последнего месяца. Они находятся примерно в 10 км от Херсонской области – южнее Армянска и Суворово, неподалеку от перешейков.

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Марко Сировой
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