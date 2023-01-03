Траншеи в Крыму снял спутник: российские оккупанты вырыли их возле перешейков – фото
03.01.2023, 08:57
Траншеи в Крыму (скриншот видео Brady Africk, Twitter)
Российские оккупанты вырыли траншеи возле перешейков на севере Крыма. Спутниковые фото опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик (Brady Africk).
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По его словам, эти траншеи появились в течение последнего месяца. Они находятся примерно в 10 км от Херсонской области – южнее Армянска и Суворово, неподалеку от перешейков.
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Here is a closer view of these trenches recently constructed by Russian forces in northern Crimea. pic.twitter.com/ZORnqa1kvV— Brady Africk (@bradyafr) January 2, 2023
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