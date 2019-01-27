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27.01.2019, 23:41

Трех раненых моряков перевели из больницы в СИЗО - активистка РФ

Трех раненых моряков перевели из больницы в СИЗО - активистка РФ - Фото
Фото: EPA

О переводе военнопленных моряков сообщила активистка РФ Виктория Ивлева, адвокат Николай Полозов пообещал завтра уточнить информацию

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В Москве трех военнопленных украинских моряков, Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку, перевели из медчасти в СИЗО Лефортово. Об этом сегодня сообщила российская активистка Виктория Ивлева в Facebook.

Она не назвала точной даты перевода, который, по ее данным, мог быть 26 или 27 января. 

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"Обнаружили мы это достаточно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачи.  Записаться не удалось, причина - не найден получатель. Теперь будем искать всех получателей по уже известному адресу на Лефортовском валу в СИЗО-2", - отметила она. 

"Информацию о переводе раненых военнопленных моряков адвокаты смогут подтвердить или опровергнуть завтра (28 января - ред.), когда изоляторы вновь начнут работать для посещения адвокатами", - уточнил адвокат Николай Полозов, который представляет интересы военнопленных.

Отец захваченного Россией контрразведчика СБУ Василия Сороки Виктор заявил, что пленным раненым морякам страна-агрессор Россия не предоставляет необходимую медицинскую помощь и пытается выбить у них признательные показания.

15 января 2018 года в Лефортовском суде Москвы проходило заседание российского суда по продлению ареста моряков ВМС Украины, захваченых в плен у Керченского пролива в Черном море. Суд страны-агрессора принялрешение продлить срок содержания под стражей двадцати захваченным в плен в ходе вооруженного нападения Керченском проливе на корабли ВМС ВСУ украинцам - до 24 и 26 апреля 2019 года.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

 

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Теги: Россия, сизо, Николай Полозов, Лефортово, моряки, военнопленные, Виктория Ивлева
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