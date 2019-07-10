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10.07.2019, 07:35

Треть украинцев ждет от Зеленского прямых переговоров с Россией

Треть украинцев ждет от Зеленского прямых переговоров с Россией - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

По итогам опроса КМИС, от президента ожидают снижения тарифов, снятия неприкосновенности с депутатов и прямых переговоров с Россией

Большинство украинцев в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского ожидают от него снижения тарифов на коммунальные услуги, а треть - прямых переговоров с Россией. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля 2019 года.

На вопрос "Что из перечисленного на карточке вы хотели бы, чтобы новый президент Украины Владимир Зеленский сделал в свои первые 100 дней?" ответы респондентов распределились следующим образом:

Снизить тарифы на коммунальные услуги - 42,8%;
Подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента - 36,6%;
Начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на Востоке Украины - 33%;
Начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений - 31,4%;
Уменьшить зарплату топ-чиновникам - 17,6%;
Начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму - 14,3%;
Начать переговоры с Россией о возобновлении экономических отношений - 12,1%;
Инициировать изменение системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками - 10%;
Ускорить расследование преступлений против Майдана - 9,6%;
Инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 4,7%;
Внести в парламент законопроект о референдумах в Украине - 4,7%;
Арестовать российские активы в Украине - 4,7%;
Начать переговоры о вступлении в ЕС - 3,9%;
Выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента - 3,7%;
Осуществить визит в Вашингтон и Брюссель - 2,2%;
Перенести Администрацию президента в другое здание - 0,8%.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля среди 2004 респондентов методом личного интервью.

Напомним, по итогам соцопроса фонда Деминициативы и центра Разумкова, 12,3% опрошенных украинцев хотят, чтобы временно оккупированные территории получили автономию в составе Украины. 54,3% украинцев, принявших участие в опросе, хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Украины на довоенных условиях, еще 16,9% - за то, чтобы они получили "больше независимости от Киева".

При этом украинцы считают неприемлемыми большинство возможных компромиссов, предусмотренных минскими соглашениями

39% избирателей Оппозиционной платформы - За життя выступают за присоединение к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном.

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Теги: Владимир Зеленский, соцопрос, кмис
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