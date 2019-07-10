Треть украинцев ждет от Зеленского прямых переговоров с Россией

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Большинство украинцев в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского ожидают от него снижения тарифов на коммунальные услуги, а треть - прямых переговоров с Россией. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля 2019 года.

На вопрос "Что из перечисленного на карточке вы хотели бы, чтобы новый президент Украины Владимир Зеленский сделал в свои первые 100 дней?" ответы респондентов распределились следующим образом:



Снизить тарифы на коммунальные услуги - 42,8%;

Подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента - 36,6%;

Начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на Востоке Украины - 33%;

Начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений - 31,4%;

Уменьшить зарплату топ-чиновникам - 17,6%;

Начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму - 14,3%;

Начать переговоры с Россией о возобновлении экономических отношений - 12,1%;

Инициировать изменение системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками - 10%;

Ускорить расследование преступлений против Майдана - 9,6%;

Инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 4,7%;

Внести в парламент законопроект о референдумах в Украине - 4,7%;

Арестовать российские активы в Украине - 4,7%;

Начать переговоры о вступлении в ЕС - 3,9%;

Выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента - 3,7%;

Осуществить визит в Вашингтон и Брюссель - 2,2%;

Перенести Администрацию президента в другое здание - 0,8%.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля среди 2004 респондентов методом личного интервью.

Напомним, по итогам соцопроса фонда Деминициативы и центра Разумкова, 12,3% опрошенных украинцев хотят, чтобы временно оккупированные территории получили автономию в составе Украины. 54,3% украинцев, принявших участие в опросе, хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Украины на довоенных условиях, еще 16,9% - за то, чтобы они получили "больше независимости от Киева".

При этом украинцы считают неприемлемыми большинство возможных компромиссов, предусмотренных минскими соглашениями.

39% избирателей Оппозиционной платформы - За життя выступают за присоединение к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном.